В дом жительницы Карелии ночью ворвался пьяный мужчина

В Пудожском районе суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя одного из поселков. Он обвиняется в незаконном проникновении в чужое жилище, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как установило следствие, в один из дней ноября 2020 года мужчина попросил жительницу поселка купить у него продукты. Деньги нужны были подозреваемому, чтобы купить алкоголь.

Ночью, когда спиртное было выпито, он решил повторить операцию и пошел домой к своей знакомой. Мужчина долго стучал в дверь и светил фонариком в окна, но ему не открыли. Через час он повторил попытку. На этот раз мужчина с силой дернул дверь и смог ее открыть, после чего вломился в дом, напугав знакомую и ее 77-летнюю мать. Хозяйка сумела выгнать настойчивого гостя и обратилась в полицию.

За подобное преступление мужчине грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов и даже арест на 3 месяца. Фото proprikol.ru