В детском лагере в Подмосковье совершено убийство

Конфликт двух вожатых детского лагеря в Пушкинском районе Подмосковья закончился кровавой разборкой. Об убийстве ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, нападение случилось ночью, когда дети спали, они ничего не видели. От ножевого ранения погибла одна вожатая. Другая девушка получила раны на руке, выхватывая нож у оппонентки.

Следователи устанавливают точные причины конфликта. Пока, по предварительным данным, девушки, которые не были знакомы до работы в лагере, выпивали, у них завязался спор о том, кто лучший вожатый. (фото bloknot.ru)