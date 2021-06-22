22 июня 2021, 09:25
В детском лагере в Подмосковье совершено убийство
Спор двух девушек о том, кто лучший вожатый, привел к конфликту с поножовщиной
Конфликт двух вожатых детского лагеря в Пушкинском районе Подмосковья закончился кровавой разборкой. Об убийстве ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, нападение случилось ночью, когда дети спали, они ничего не видели. От ножевого ранения погибла одна вожатая. Другая девушка получила раны на руке, выхватывая нож у оппонентки.
Следователи устанавливают точные причины конфликта. Пока, по предварительным данным, девушки, которые не были знакомы до работы в лагере, выпивали, у них завязался спор о том, кто лучший вожатый. (фото bloknot.ru)