В День знаний в Петрозаводске ожидается почти жара

Гидрометцентр Карелии представил предварительный прогноз погоды на 1 сентября. Жителей республики ждет очень теплая погода.

Так, в Петрозаводске в ночь на 1 сентября ожидается слабый дождь, а вот в сам День знаний осадков в столице Карелии не предвидится. Юго-западный ветер будет умеренным.

Температура воздуха ночью составит +15 +17 градусов, днем +23 +25 градусов. // Фото: freepik.com / Jcomp