В среду в Карелии станет еще немного теплее

Завтра, 30 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-западный, южный, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +19,+21°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на юго-западе местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью юго-западный, южный, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°С, днем +17, +22°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +20, ясно.

В Сортавале до +20, переменная облачность, вечером дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»