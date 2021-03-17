В четверг в Карелии похолодает до минус 18

Завтра, 18 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -11°С, днем -2, -4°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11°С, по северным районам местами до -18°С, днем -2, -7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -7-12, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -5-8, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале -2-6, переменная облачность, возможен небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото d-cd.net