В четверг в Карелии немного похолодает

Завтра, 16 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, днем на севере северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -7°С, на севере до -13°С, днем -3, +2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-7, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -2-4, пасмурно, возможен небольшой снег.

В Сортавале -3+2, переменная облачность, без осадков.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»