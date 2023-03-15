На смену оттепели в Карелию придет мороз

Повышение температуры и ручейки на улицах недолго будут радовать жителей Карелии. В республику прорвется холодных воздух с Арктики.

В ночь на четверг подморозит до минус 2, минус 7 градусов. В пятницу, 17-го, температура воздуха опустится до -8, -13, на севере Карелии до -18, -20. Днем, если небо не затянет облаками, воздух прогреется от -3 до +2 градусов.

Специалисты карельского гидрометцентра предполагают, что до конца марта в Карелии будет неустойчивая и часто меняющаяся погода. // фото unsplash.com