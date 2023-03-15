Плюсовые температуры сохранятся сегодня в Карелии

Сегодня, 15 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +5, +7°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +2, +7°С, на севере местами до -2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-4, пасмурно, сильный снег.

В Сегеже +1+4, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале 0+5, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото: «Петрозаводск говорит»