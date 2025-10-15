В центре Петрозаводске изменят схему движения

С 18 октября введут одностороннее движение на участке Стародревлянского проезда. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Петрозаводского городского округа.

От улицы Антикайнена до Банковского сквера будет введено одностороннее движение. Администрация призвала водителей быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения, а также следить за знаками.

Ранее госавтоинспекция предупредила о проверках в четверг.