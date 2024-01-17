В центре Петрозаводска завтра изменится схема движения автомобилей

С 18 января меняется схема движения транспорта в центре Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С завтрашнего дня запрещены стоянка и остановка автомобилей в районе пересечения улиц Германа Титова и Пушкинской по нечетной стороне улицы Пушкинской.

Также уточняется, что нельзя будет повернуть налево с улицы Германа Титова на Пушкинскую. Нововведения призваны повысить безопасность водителей и пешеходов.

Участникам дорожного движения следует быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД. // Фото: администрация Петрозаводска.