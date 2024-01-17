17 января 2024, 10:24
В центре Петрозаводска завтра изменится схема движения автомобилей
Стоянку и остановку запретят на улице Пушкинской
С 18 января меняется схема движения транспорта в центре Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С завтрашнего дня запрещены стоянка и остановка автомобилей в районе пересечения улиц Германа Титова и Пушкинской по нечетной стороне улицы Пушкинской.
Также уточняется, что нельзя будет повернуть налево с улицы Германа Титова на Пушкинскую. Нововведения призваны повысить безопасность водителей и пешеходов.
Участникам дорожного движения следует быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД. // Фото: администрация Петрозаводска.