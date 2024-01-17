17 января 2024, 10:24
Общество

В центре Петрозаводска завтра изменится схема движения автомобилей

Стоянку и остановку запретят на улице Пушкинской

С 18 января меняется схема движения транспорта в центре Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

С завтрашнего дня запрещены стоянка и остановка автомобилей в районе пересечения улиц Германа Титова и Пушкинской по нечетной стороне улицы Пушкинской.

Также уточняется, что нельзя будет повернуть налево с улицы Германа Титова на Пушкинскую. Нововведения призваны повысить безопасность водителей и пешеходов.

Участникам дорожного движения следует быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД. // Фото: администрация Петрозаводска. 

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Метки: 
новости петрозаводска
схема движения
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Титова
стоянка транспорта
остановка транспорта
ГИБДД Петрозаводска
администрация Петрозаводска