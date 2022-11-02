В ближайшие три года в Карелии планируют продать 104 объекта

Прогнозный план на ближайшие три года утвержден парламентом Карелии. По словам главы минимущества республики Янины Свидской, в нем были учтены интересы населения, бизнеса, а также приоритетные задачи социально-экономического развития региона.

В правовом документе также идет речь о проведении дальнейшей инвентаризации и выставлении на торги госимущества. Так с 2023 по 2025 год планируется продать 104 объекта, сообщении в пресс-службе ведомства.

Министр также отметила, что независимая оценка рыночной стоимости каждого из строений будет проведена непосредственно перед их продажей. Узнать более точную информацию можно по телефону минимущества: (8142) 78-38-18. Фото: pxhere.