В ближайшие дни в разных районах Карелии будут отключать электричество

В Прионежской сетевой компании сообщили, что продолжают осуществлять технологическое присоединение, расчищать трассы ЛЭП и ремонтировать сети. Поэтому жителей Карелии ждут временные отключения электроэнергии. Где и когда именно, уточнили в пресс-службе правительства республики.

«Работы невозможно провести без временных отключений электроэнергии, - отметили в сетевой компании. – Приносим извинения потребителям за доставленные неудобства».

Временные отключения возможны с 16 по 22 августа. Вот адреса и примерное время:

Муезерский муниципальный район:

- С 16 по 22 августа с 9.00 до 21.00. Поселок Волома: улицы Школьная, Приозерная.

- 19 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Гимолы.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 16 по 20 августа с 9.00 до 9.30 и с 16.30 до 17.00. Поселок Шалговаара.

- С 16 по 20 августа с 9.00 до 17.00. Деревня Шалговаара, форелевое хозяйство; поселок Возрицы: улицы Лесная, Нагорная, вышка «Ростелеком».

- 18 августа с 9.00 до 11.30. Город Медвежьегорск: улицы Фрунзе, октябрьская (частично).

- 18 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Маслозеро, деревни Венгигора, Сеесъярви, Елмозеро, Сяргозеро, Ахвенламби, Юккогуба, Сондалы.- 18 и 19 августа с 00.00 до 1.00. Город Медвежьегорск: улицы Кирова, Онежская, Ленина, Болотная, Советская, здание насосной станции.

Калевальский национальный район:

- 19 и 20 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Куусиниеми.

Сегежский муниципальный район:

- С 16 по 18 августа с 8.00 до 18.00. Садово-огородные товарищества в окрестностях г. Сегежа.

- С 17 по 20 августа с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Попов Порог, Кяргозеро.

- С 17 по 20 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Табой Порог.

- С 16 по 20 августа с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Речная, здание рыбзавода.

- 18 и 19 августа с 9.00 до 11.45 и с 13.20 до 17.00. Деревня Вожмогора.

Сортавальский муниципальный район:

- С 16 по 20 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Хелюля: улица Комсомольская.- 16 и 17 августа с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улицы Локомотивная, Маяковского, Пушкина, переулок Заречный.

Кемский муниципальный район:

- 16 августа с 10.00 до 17.00. Поселок Панозеро, здания школы, пожарного депо, водонасосной станции.

- 16 августа с 10.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Загородная (дома 1, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18), Беломорская (дома 11,13, 14).- 20 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Сокол.

Кондопожский муниципальный район:

- С 16 по 20 августа с 9.00 до 16.00. Песелок Гирвас, деревня Койкары.

- 16 августа с 10.00 до 12.00. Поселок Нелгомозеро.

- 17 августа с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Заозерная.

- 18 августа с 8.30 до 10.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Бумажников.

- 20 августа с 10.00 до 15.00. Деревня Уссуна.

Пряжинский национальный район:

- С 16 по 20 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Березовая, Сущевича.

Прионежский муниципальный район:

- С 16 по 20 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа (частично), деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Березка», «Астра».

Костомукшский городской округ:

- 17 августа с 10.00 до 12.00. Город Костомукша: здания мастерской Козырева В.В, ООО «ФОРКОС», автомойки «Люкс», АЗС «Альпи», гостиничного комплекса «Фрегат», вышка «Мегафон», СНТ «Стан», СНТ «Инфра – 1», СНТ «Поляна – 1».

- 19 августа с 13.00 до 16.30. Город Костомукша: улицы Строителей (частично), Зеленая, Хвойная, Брусничная, Ауринко, Моховая (частично), Лесная.

Питкярантский муниципальный район:

- С 16 по 20 августа с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дом 33), здания Центра социального обслуживания, бани, спортивного зала, магазинов. // Фото: правительство Карелии