Как минимум 250 бездомных собак собираются отловить в Петрозаводске

Бродячих собак регулярно отлавливают в Петрозаводске. За текущий год уже поймали больше сотни животных. Не меньше 250-ти собираются отловить в дальнейшем, сообщили в мэрии.

Этим по муниципальному контракту занимается компания «Северин». Только за июль и начало августа ее работники забрали с улиц Петрозаводска больше трех десятков бездомных собак.

Власти предупредили, что владельцы домашних животных не должны отпускать их гулять без сопровождения. Это грозит опасностью как для их питомцев, так и для окружающих. По отношению к людям собаки могут проявить агрессию.

За год в Петрозаводске в среднем отлавливают 350 собак. Их с 2019 года стерилизуют с помощью общественных организаций. Операции провели уже больше тысячи животных. В итоге численность бездомных собак в городе снизилась.

Пристраивать их помогают организации «Надежда», «Первый петрозаводский общественный приют», «Дорога домой» и просто неравнодушные горожане. // Фото: LatorreArts/Pixabay