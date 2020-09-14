В Арктической зоне Карелии хотят установить льготы для бизнеса

14 сентября на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам депутаты рассмотрели предложения по внесению изменений в ряд законопроектов, которые касаются установления особого налогового режима в Арктической зоне Карелии. Прежде всего речь идет о бизнесменах, которые откроют новые предприятия на территории Арктической зоны.

В Арктическую зону Карелии вошли Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Сегежский районы и Костомукша. Приоритет, согласно новому законопроекту, будет дан инвесторам и индивидуальным предпринимателям, которые либо откроют новое предприятие, либо продолжат работу на территории Арктической зоны, но по новому направлению экономической деятельности. Об этом на заседании комитета по бюджету и налогам рассказала министр финансов Карелии Елена Антошина.

В частности, для организаций предлагается расширить возможности использования, так называемого, инвестиционного налогового вычета. Предприятия также могут освободить от налогообложения в отношении гаражей, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. Данная мера, по прогнозам, приведет к тому, что бюджет недосчитается 3,3 млн. рублей в качестве налога на имущество.

Для предприятий потребительской кооперации предлагается установить пониженную ставку по налогу на имущество. Потери бюджета в отношении этого налогового послабления оцениваются в 2 млн. рублей ежегодно.

Для индивидуальных предпринимателей, работающих по патентной системе, предлагается ввести пониженные коэффициенты для определения потенциально возможного годового дохода, что также может привести к сокращению поступлений в местные бюджеты на 700 тысяч рублей.

В законопроекте предлагается продлить до 31 декабря 2023 года «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Несмотря на возможное сокращение доходов бюджета, депутаты поддержали законопроект и рекомендовали его к принятию. Документ в первом чтении будет рассмотрен на заседании ЗС РК уже 15 сентября 2020 года.