В АО "Вяртсильский метизный завод" открыты вакансии

Работникам предоставляется полный соцпакет и благоустроенное жилье

АО "Вяртсильский метизный завод" (Сортавальский район, пгт.Вяртсиля) приглашает на работу с предоставлением благоустроенного жилья следующих специалистов:

- волочильщиков проволоки с обучением на месте – заработная плата

от 41 800 до 100 000 руб., отпуск 51 день;

- травильщиков с обучением на месте – заработная плата 57 200 руб., отпуск 58 дней;

- водителей погрузчика – заработная плата 42 700 руб.;

- электромонтёров – заработная плата 42 200 руб., отпуск 51 день;

- механика – заработная плата 55 200 руб.;

- начальника участка ремонта – заработная плата 71 200 руб.;

- специалиста по охране труда – заработная плата 60 400 руб.

Официальное трудоустройство с первого дня обучения, полный соцпакет, обеспечение СИЗ и спецодеждой, оплата проезда в отпуск 1 раз в 2 года, льготное пенсионное обеспечение (выход на пенсию волочильщиков проволоки в 50 лет, травильщиков – в 45 лет).

Контакты: ektittonen@mechelgroup.ru, +79114166835, +79216045493 (whatsapp, телеграм), ВК Екатерина Титтонен.

На правах рекламы. АО «Вяртсильский метизный завод". ИНН 1007008402