В АО "Вяртсильский метизный завод" открыты вакансии

АО "Вяртсильский метизный завод" (Сортавальский район, пгт.Вяртсиля) приглашает на работу с предоставлением благоустроенного жилья следующих специалистов:
- волочильщиков проволоки с обучением на месте – заработная плата
от 41 800 до 100 000 руб., отпуск 51 день;
- травильщиков с обучением на месте – заработная плата 57 200 руб., отпуск 58 дней;
- водителей погрузчика – заработная плата 42 700 руб.;
- электромонтёров – заработная плата 42 200 руб., отпуск 51 день;
- механика – заработная плата 55 200 руб.;
- начальника участка ремонта – заработная плата 71 200 руб.;
- специалиста по охране труда – заработная плата 60 400 руб.
Официальное трудоустройство с первого дня обучения, полный соцпакет, обеспечение СИЗ и спецодеждой, оплата проезда в отпуск 1 раз в 2 года, льготное пенсионное обеспечение (выход на пенсию волочильщиков проволоки в 50 лет, травильщиков – в 45 лет).
Контакты: ektittonen@mechelgroup.ru, +79114166835, +79216045493 (whatsapp, телеграм), ВК Екатерина Титтонен.
На правах рекламы. АО «Вяртсильский метизный завод". ИНН 1007008402