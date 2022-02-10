В 2021 году ЗПИФы Сбера выплатили рекордный доход

Закрытые паевые инвестиционные фонды, инвестирующие в недвижимость под управлением Сбер Фонды Недвижимости и Сбер Управление Активами, в 2021 году выплатили своим пайщикам рекордную сумму дохода по инвестиционным паям — 5,8 млрд рублей. В 2020 году эта сумма составляла 3,4 млрд, в 2019 году — 2,7 млрд. Крупнейшую выплату в 2021 году — 3,4 млрд рублей — осуществил фонд «Сбер — Арендный бизнес 3».

Доход пайщиков фондов, инвестирующих в недвижимость, формируется из промежуточных выплат дохода от аренды, которые осуществляются ежеквартально, а также за счёт роста стоимости объекта при продаже. В прошлом году стоимость чистых активов таких фондов достигла рекордных 80 млрд рублей.

Рентные фонды позволяют инвестировать как в российскую, так и в зарубежную коммерческую недвижимость. Так, фонд «Зарубежный рентный бизнес» выплачивает доход в фунтах стерлингов. В его состав входят несколько крупных объектов в Великобритании — Eldon Court, Reading, административный комплекс из нескольких зданий Endsleigh Business Park и The Malt House — Manchester.

Для неквалифицированных инвесторов доступен фонд «Сбер — Арендный бизнес 7», который приобретает построенные и сданные в аренду крупные объекты коммерческой недвижимости — складские и логистические комплексы, торговые и офисные центры.

Наталья Алымова, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Управление благосостоянием»:

Недвижимость всегда будет объектом повышенного интереса со стороны россиян. ЗПИФ, на мой взгляд, наиболее правильный и удобный инструмент для вложений в недвижимость. Это одно из стратегических направлений развития наших готовых инвестиционных решений. В 2020 году мы выделили его в отдельное направление и создали новую управляющую компанию, которая стала пионером и основателем индустрии розничных рентных фондов недвижимости в России. По итогам 2021 года наши пайщики получили почти 6 млрд рублей дохода от арендных выплат. Это стало возможным благодаря подбору высококачественных и востребованных объектов, а также грамотному управлению ими со стороны команды нашей управляющей компании.

Екатерина Черных, генеральный директор Сбер Фонды Недвижимости:

В прошлом году, когда рынок и жилой, и коммерческой недвижимости продолжали находиться под давлением пандемийных факторов, нам удалось выплатить нашим пайщикам рекордную сумму дохода — почти 6 млрд рублей. И это только доход от аренды. В наших фондах собраны только качественные и востребованные объекты, которые имеют хорошие перспективы при продаже, на которой инвесторы также могут заработать. Увеличение выплат пайщикам год от года являются тому ярким подтверждением.

Закрытые паевые инвестиционные фонды, инвестирующие в недвижимость, — это инструмент коллективных инвестиций, который позволяет инвесторам с небольшим капиталом владеть крупными качественными объектами недвижимости. Такие фонды дают инвесторам возможность зарабатывать на регулярных арендных выплатах и защищают их вложения от инфляции.