Уже завтра окунуться в мелодии Лазурного берега приглашает Филармония

31 мая, в День работника культуры Карелии, мелодиями Лазурного берега в исполнении Эстрадно-симфонического оркестра порадует зрителей Карельская филармония. В программе вечера музыка Поля Мориа, Яна Тирсена и Людовико Эйнауди (6+)

Фото предоставлено Карельской Госфилармонией

Поль Мориа был не первым, кто изобрёл так называемую «лёгкую оркестровую музыку», но именно он, прекрасный мелодист, блистательный аранжировщик и талантливый дирижёр, довёл это направление до искрящегося совершенства. Его пластинки были в каждом доме, поскольку фирма «Мелодия» выпускала их огромными тиражами – и его мелодии проникали в телепрограммы (достаточно вспомнить «В мире животных» и «Кинопанораму»), становились сопровождением к номерам фигурного катания, звучали в мультфильмах. Маэстро обладал хорошим вкусом, был естественен и удивительно тактичен в своих аранжировках, потрясающе талантлив – даже сейчас его записи 1970-х звучат абсолютно современно.

Ян Тирсен – французский композитор и мультиинструменталист. В 2001 году он сочинил музыку к фильму «Амели» Жан-Пьера Жене и сразу после выхода фильма прославился на весь мир – в представлении многих людей именно так звучит Франция. Впрочем, его музыкальные интересы гораздо шире, композитор считает себя сторонником экспериментов.

Людовико Эйнауди –– итальянский композитор, пианист с академическим образованием и не совсем академичным подходом к музыке, известный своей способностью сочетать классическую музыку с другими жанрами. Завораживающие своим проникновенным и эмоциональным звучанием сочинения Эйнауди можно услышать повсюду: в кино, по радио, в рекламе или телевизионных программах. В качестве приятной фоновой музыки его композиции охотно используют кафе и рестораны, торговые и выставочные центры.

Исполнители:

Эстрадно-симфонический состав Симфонического оркестра филармонии

Руководитель – Анатолий Палаев

Дирижёр – Дмитрий Кольцов

Начало в 19:00. 6+.Действует «Пушкинская карта».

Билеты здесь: https://kgfptz.ru/events/order/melodii-polya-moria/

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