Уютный двор в Петрозаводске превратился в грязное месиво

В редакцию «Петрозаводск говорит» обратилась петрозаводчанка, которая рассказала о том, как их уютный с виду дворик на улице Кузьмина, 37, умудрились довольно быстро загадить. И виной тут вовсе не паркующиеся на газонах и тротуарах автомобилисты и не гуляющие с собаками люди.

По словам нашей читательницы, в августе соседний дом №39 произошла авария, дом остался без воды. К дому №37 от первого подъезда присоединили шланг для питания соседнего дома.

«Практически полгода шланг торчал над асфальтом. Не так давно приехали рабочие и засыпали все какой-то грязью»,

- рассказывает горожанка.

«На прошлой неделе наша управляющая компания «Теплоавтоматика» пригнала технику и вместо того, чтобы убрать это безобразие к углу дома напротив «Машезерского сквера», протащили всю эту грязь со снегом и оставили между 3 и 4 подъездом, переломав кусты малины и прочих зеленых насаждений».

В результате двор буквально «заплыл» темной жижей.

«Жители нашего двора вынуждены топтать это грязное месиво, дабы попасть домой или выйти из дома»,

- возмущается жительница столицы Карелии.