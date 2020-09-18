Утверждены новые правила приема студентов в вузы

Минобрнауки России утвердило новый порядок приема на обучение в бакалавриат, специалитет и магистратуру в отечественные высшие учебные заведения. Об этом сообщили на сайте министерства.

В новых правилах – десять пунктов. Основной акцент сделан на расширении возможностей вузов по приему абитуриентов. В частности, процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджет по очной форме обучения будет упрощена. А вузы смогут проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям.

Подробнее все правила можно узнать здесь. Как уточняется, они вступят в силу с 2021–2022 учебного года.