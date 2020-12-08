08 декабря 2020, 13:56
Жилой дом горел сегодня в Соломенном
Причиной возгорания стала близость деревянной конструкции к печной трубе
Так выглядел дом этим летом. Фото с сервиса Яндекс.Карты
Сегодня в 07:50 час пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и г. Петрозаводска привлекались для тушения пожара в дачном доме, расположенном по адресу, ул. Борноволокская, д. 33, сообщает паблик «Пожарная часть -75 Соломенное».
Пожарные сообщают, что произошло возгорание межэтажного перекрытия прилегающего к печной трубе.
Информации о пострадавших нет.
Фото из группы Пожарная часть -75 Соломенное