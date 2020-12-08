Житель Карелии помог другу спрятать труп убитого товарища

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Кондопоги. Мужчина обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в июне этого года в ходе застолья в городе бумажников один из горожан напал на своего приятеля и нанес ему множество ранений ножом. Тот умер.

34-летний кондопожанин был очевидцем трагедии. Желая помочь своему другу избежать ответственности, он помог тому спрятать тело убитого и скрыть доказательства.

Следователи, тем не менее, установили причастность предполагаемого убийцы к преступлению. Его сейчас судят.

Дело его приятеля, помогавшего прятать труп, суд рассмотрит в скором времени. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Фото associationsnow.com