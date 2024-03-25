Устроившего ДТП водителя будут судить за смерть 83-летней пассажирки

Виновника смертельного ДТП в Кондопожском районе будут судить. Обвинительное заключение уже утвердили, скоро уголовное дело передадут в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Трагедия случилась 4 декабря минувшего года. Водитель за рулем Toyota Hilux с прицепом двигался по трассе «Кола» к Кондопоге и пошел на обгон.

Он не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с Niva Chevrolet. Водитель этого автомобиля пострадал легко, но его 83-летняя пассажирка погибла на месте. // фото: pixabay.com