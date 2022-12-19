Установлен запрет на дробление жилья на микродоли

Осенью в действие вступили изменения в Жилищный кодекс РФ. Новые нормы устанавливают минимально возможные границы дробления долей в праве собственности. Разъяснения дали в пресс-службе прокуратуры РК.

Так, собственник жилья не вправе разделять недвижимость на части, как и обладатель долей. Такие действия запрещены законом, если в результате доля каждого из сособственников будет менее 6 кв.м. А сделки, заключенные с нарушением этих правил, являются ничтожными.

В то же время, данный порядок не применяется при наследовании или приватизации жилья, отметили в надзорном ведомстве. Напомним, изменения вступили в законную силу с 1 сентября 2022 года. // Фото: unsplash.