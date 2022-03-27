Ушел из жизни знаменитый карельский скульптор

Поздно вечером в субботу, 26 марта, стало известно о смерти выдающегося скульптора Ченка Шуквани. О том, что он ушел из жизни, сообщили в Минкультуры Карелии.

Большую часть жизни талантливый уроженец Грузии провел в Петрозаводске. Он приехал в карельскую столицу в 1972 году.

Ченка Шуквани создал такие работы, как «Древо дружбы», посвященной городам-побратимам, в Парке Победы у Онежской набережной, стелы в память о врачах, погибших во время Великой Отечественной войны перед главным корпусом Республиканской больницы, памятного знака «Бронзовый орел» перед зданием МВД Карелии, памятника «Сынам Карелии, погибшим в Чечне» в излучине реки Неглинки, фонтана «Юность» и других произведений. // Фото: мэрия Петрозаводска