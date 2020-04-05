Ушел из жизни карельский писатель Александр Волков

4 апреля в Петрозаводске ушел из жизни Александр Волков – автор переводов произведений более 80 русских и советских поэтов на карельский язык, сообщает правительство Карелии.

Александр Волков – один из самых ярких и деятельных представителей карельской национальной литературы, чей вклад в ее наследие трудно переоценить.

«Александр Волков писал стихи с юных лет, но к читателю пришел уже зрелым автором, первая его публикация – стихотворение на русском языке – появилась в печати в 1959 году в газете «Ленинская правда». Первый сборник стихов, также на русском, «Маленькая Дессойла» вышел из печати в 1993-м. Большая же часть произведений писателя создана на родном ему ливвиковском наречии карельского языка», - сообщается в некрологе.

В 2013 году Александру Волкову было присвоено звание «Человек года Республики Карелия» и «Народный писатель Республики Карелия». В 2018 году он стал лауреатом Республики Карелия.