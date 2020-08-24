Ушел из жизни известный карельский тренер по легкой атлетике

Сегодня в Петрозаводске на 81 году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике Виктор Васильевич Пушкин, отец известной телеведущей и депутата Госдумы Оксаны Пушкиной.

За время своей работы известный тренер подготовил десятки квалифицированных мастеров бега. Десятки лет Виктор Васильевич трудился в сборной команде страны по легкой атлетике. Его воспитанники были победителями и призерами на многих крупнейших соревнованиях. Под его руководством Светлана Гончаренко, Ирина Росихина и Олег Фатун вышли на международный уровень результатов.

«Его тренерский стиль отличает демократичность, Он один из тех немногих тренеров, кто советуется со своими учениками, прежде чем дает ту или иную физическую нагрузку. Он подходит к своим спортсменам индивидуально, ценит их, бережет, старается, чтобы они избежали травм»,

– писали авторы О.В. Павлова, О.Н. Камардина в предисловие к книге «Система тренировки Виктора Пушкина», которая вышла в свет в 2005 году.

Редакция портала «Петрозаводск говорит» выражает соболезнования родным и близким Виктора Васильевича Пушкина.