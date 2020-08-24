Поисковики поблагодарили карельских полицейских за помощь

На имя министра внутренних дел по Республике Карелия генерал-майора полиции Дмитрия Сергеева поступило письмо от руководителя НООО «Поисковый отряд «Находка» Александра Морзунова, сообщается на сайте министерства.

В письме отмечаются профессионализм и отзывчивость карельских полицейских, которые оперативно помогли найти родственников штурмана пропавшего 78 лет назад самолета У-2.

Один из участников отряда «Находка» Игорь Чехонин, проживающий в Карелии, рассказал подробности этой истории.

В 1942 году на территории Новгородской области в Демянской районе проходили ожесточенные бои. В один из дней при проведении авиаразведки был сбит советский самолет У-2. Информации о судьбе пилота и штурмана тогда небыло.

Спустя 78 лет на той же территории были обнаружены обломки самолета. Местные жители вспомнили и рассказали поисковикам, что после крушения машины выжили оба бойца. Но один тут же был убит, а второй ранен. Выжившего советского воина фашисты оставили без врачебной помощи, и через несколько дней он скончался. Немцы отдали тела сельчанам, которые похоронили их неподалеку от деревни. Однако ни имен сбитых летчиков, ни марки самолета никто вспомнить не смог.

Благодаря найденному коленвалу с выбитым номером командир отряда Александр Морзунов выяснил, что самолет принадлежал к гражданской авиации, но относился к особой авиагруппе Северо-Западного фронта. Во время войны такие экипажи привлекались к выполнению боевых заданий.

После этого были установлены личности погибших. Пилот самолета Владимир Михайлович Трикаченко и штурман Георгий Исакович Гудин вылетели на выполнение боевого задания в июне 1942 года и не вернулись обратно, считались пропавшими без вести. А восстановить историческую связь помогли карельские полицейские – Андрей Ховатов, Сергей Домрачев и Михаил Романченко. Именно они оказали содействие в установлении родственников штурмана, которые в настоящее время проживают в Свердловской области.

Розыск информации о пилоте продолжается.