Ушел из жизни Алексей Смирнов

Не стало нашего доброго друга, коллеги, журналиста Алексея Смирнова. Его смерть наступила сегодня, 23 января. Алексей умер в одной из больниц Петрозаводска.

Алексей Альбертович Смирнов – выпускник Петрозаводского государственного университета, прошел путь от внештатного корреспондента до главного редактора, более 20 лет он писал о Карелии и для жителей Карелии.

В июне 2000 года он пришел на работу в «Комсомольскую правду в Петрозаводске», где вырос от корреспондента до редактора. За это время Алексей Смирнов написал сотни статей о социально-экономической ситуации в Карелии и в Петрозаводске. Многие материалы выходили не только в карельской вкладке, но и в Санкт-Петербурге, а также на страницах центральной «Комсомольской правды» (Москва). За время работы был отмечен многочисленными благодарственными письмами от своего работодателя: ООО ИД «Комсомольская правда».

С июля 2006 года Алексей Смирнов работал в Издательском доме «Петропресс». С 2006 по 2018 год занимал должность главного редактора общественно-политической газеты «Петрозаводск», которая входила в список самых читаемых изданий республики. К его заслугам, безусловно, относится создание концепции и нового дизайна общественно-политической газеты «Петрозаводск», журнальной вкладки в газету «Петрозаводск» «Живи с комфортом», ежедневной бесплатной газеты «Онежский берег», сайта газеты «Петрозаводск» и портала объединенной редакции «Петрозаводск говорит».

Печатная версия газеты «Петрозаводск» была закрыта 31 декабря 2018 года, но она продолжила свое существование в электронном виде. Был создан мультимедийный портал «Петрозаводск говорит». В мае 2015 года Алексей Смирнов возглавил на нашем портале отдел новостей.

В 2020 году Алексей перешел на работу в Центр управления регионом, где продолжал держать руку на информационном пульсе Карелии.

Алексей Смирнов был членом Союза журналистов России. Становился лауреатом республиканского конкурса журналистских работ. Награжден «Золотой маской» МЧС России по Республике Карелия за лучший репортаж. Награжден грамотой прокуратуры Республики Карелия, Почетной грамотой ООО «Издательский дом «Петропресс».

Мы всегда будем помнить его таким: добрым, внимательным, умеющим отделять правду от лжи, талантливым и очень скромным человеком. Редакция выражает соболезнования родным и близким Алексея.