27 января 2023, 15:14
Происшествия

Уроженец Карелии Александр Тихонов погиб в зоне спецоперации

Глава республики выразил соболезнования родным погибшего военного

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о гибели в зоне спецоперации еще одного нашего земляка. Информация появилась на странице губернатора в соцсети.

Гвардии рядовой Александр Тихонов служил в должности старшего наводчика расчета (боевой машины).

Глава региона выразил соболезнования родственникам и близким погибшего военнослужащего. // Фото: unsplash.com, страница Артура Парфенчикова / vk.com

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новости Карелии