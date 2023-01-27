27 января 2023, 15:14
Уроженец Карелии Александр Тихонов погиб в зоне спецоперации
Глава республики выразил соболезнования родным погибшего военного
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о гибели в зоне спецоперации еще одного нашего земляка. Информация появилась на странице губернатора в соцсети.
Гвардии рядовой Александр Тихонов служил в должности старшего наводчика расчета (боевой машины).
Глава региона выразил соболезнования родственникам и близким погибшего военнослужащего. // Фото: unsplash.com, страница Артура Парфенчикова / vk.com