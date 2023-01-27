У наркомана в Лахденпохском районе принудительно изъяли права

Мужчина в Лахденпохском районе потерял право управления транспортным средством из-за своего диагноза. О лишении его водительского удостоверения позаботилась прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Его сотрудники выяснили, что 35-летний автомобилист с 2021 года состоит у нарколога на учете. И хотя диагноз является противопоказанием для управления транспортными средствами, у мужчины есть действующее водительское удостоверение.

Это создает угрозу для других участников дорожного движения. Поэтому районная прокуратура направила в суд иск о прекращении права наркозависимого гражданина на управление автомобилем. Требования надзорного ведомства удовлетворили. // фото: freepik.com