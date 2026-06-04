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4 июня 2026
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Маркет

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Уралсиб запустил инфобот в Telegram для заявок на банковские продукты

В инфоботе банка доступно оформление заявок на кредитные и дебетовые карты, кредит наличными, а также на счета для бизнеса

Банк Уралсиб запустил инфобот в Telegram – @uralsib_products_bot, в котором можно оформить онлайн заявки на продукты, не заходя на официальный сайт банка.  

В инфоботе доступно  оформление заявок по таким розничным продуктам как дебетовая карта, кредитная карта, кредит наличными,  а также продуктам для малого бизнеса – счету для бизнеса и торговому эквайрингу.

Для оформления заявки перейдите по ссылке в Telegram нажмите кнопку «Узнать о продуктах», выберите необходимый продукт, в карточке продукта ознакомьтесь с условиями  и оформите заявку.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

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