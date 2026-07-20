Уралсиб вошёл в топ‑10 ипотечных банков России по итогам 2025 года

По данным «Эксперт РА», банк улучшил позиции в рейтинге: объём ипотечных выдач вырос в 1,7 раза — до 39,7 млрд рублей, а ипотечный портфель достиг 157,3 млрд рублей

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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 российских банков (9 место) по объему ипотечных выдач и величине ипотечного портфеля по итогам 2025 года, согласно данным аналитического исследования Эксперт РА. По обоим показателям банк улучшил свои позиции по сравнению с рейтингом предыдущего года.

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. За 2025 год банк увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,7 раза – до 39,7 млрд рублей, из которых 18,6 млрд рублей было выдано на покупку жилья на первичном рынке. Ипотечный портфель Уралсиба по итогам 2025 года вырос со 138,3 млрд рублей (на 01.01.2025 г.) до 157,3 млрд рублей (на 01.01.2026 г.).

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка – его объем в 2025 году вырос в 4,8 раза по сравнению с 2024 годом – до 25 млрд рублей, а доля в общем объеме выдач – до 63%. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья. Выдачи по программе Семейной ипотеки за указанный период составили 14,7 млрд рублей.

Сегодня ипотечный кредит (ПСК* 18,089 – 28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых. Рефинансирование ипотеки другого банка (ПСК 19,187 – 35,972% годовых) можно оформить по ставке от 18,99% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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