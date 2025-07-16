Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными

Банк занял 3-е место в июньском рейтинге, который подготовил информационный портал Выбери ру

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Эксперты проанализировали наиболее выгодные предложения банков из Топ-50 по объемам розничного кредитного портфеля (на 01.05.2025 года).

В ходе исследования аналитики портала в первую очередь учитывали такие критерии как размер ставки, полная стоимость кредита, срок и сумма кредитования, размер ежемесячных платежей, стоимость личного страхования (если оно необходимо и влияет на размер ставки), наличие опции для понижения ставки (включая отсрочку платежа в первый месяц кредита), а также ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения кредитов наличными можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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