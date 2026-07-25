Уралсиб вошел в Топ-15 банков по размеру филиальной сети

Исследование было подготовлено на основе статистики Банка России по состоянию на 20 марта текущего года

Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтингов российских банков по количеству офисов (11 место) и региональному охвату (12 место) – согласно исследованию портала Brobank.ru. Также Уралсиб вошел в число банков, увеличивших свой региональный охват в первом квартале (рассматривался период с 13 января по 20 марта).

Банк Уралсиб в настоящее время активно развивает свою офисную сеть – проводится модернизация и ребрендинг отделений, открываются новые точки продаж (в том числе специализированные), многие офисы переносятся в новые, более удобные для клиентов локации. Региональная сеть банка сегодня представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах страны.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111