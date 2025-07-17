Уралсиб вошел в Топ-10 самых инновационных банков России

Исследование подготовил Фонд «Сколково» на основе анализа данных 20 крупнейших банков по 20 критериям

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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых инновационных банков России по итогам 2024 года. В итоговом зачете по общей сумме баллов Уралсиб занимает 8 место среди банков.

Эксперты Sk Финтех Хаб (Центр инноваций в финсекторе Фонда «Сколково») оценивали крупнейшие российские банки из Топ-20 по активам по 20 критериям, сгруппированным в 5 тематических блоков. При этом в рейтингах по блокам «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации» и «Сотрудничество со стартапами» Банк Уралсиб занял 7 место, в рейтинге блока «Цифровые сервисы» – 8 место, в рейтинге блока «Работа с инновациями и поддержка проектов на ранних стадиях» – 10 место.

Аналитики отметили, что общий уровень инновационности банковской отрасли (интегральный показатель, учитывающий различные параметры) по итогам 2024 года составил 59%. При этом концентрация инноваций в Топ-10 банков выросла на 5% по сравнению с остальными банками рейтинга и составила 84%.

Рейтинг инновационности банков – открытое исследование аналитического центра Sk Финтех Хаб, которое проводится с 2019 года. В его основе – data-driven подход, основанный на работе с данными из открытых источников, а также верифицированной информацией, предоставленной банками-респондентами. По итогам 2024 года эксперты тщательно проанализировали инструменты работы с инновациями в крупнейших банках страны, выявив наиболее прогрессивные финансово-кредитные учреждения, которые активно взаимодействуют со стартапами, разрабатывают как собственные технологические инновационные решения, так и в партнерстве с ними, а также активно инвестируют в новые технологии и проекты.

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