Уралсиб вошел в Топ-10 банков по объемам ипотечных выдач

Согласно данным аналитического исследования Русипотеки, за 1 квартал банк выдал кредитов на сумму 9,5 млрд рублей. Кредитный портфель по итогам этого периода составил 143,4 млрд рублей

Фото: freepik.com

По общему объему выдач ипотечных кредитов Банк Уралсиб занимает 9 место в рейтинге, по объему кредитования на покупку жилья в новостройках – 10 место. Основной рост ипотечного кредитования в Уралсибе в 1 квартале происходил за счет выдач кредитов в рамках льготной программы «Семейная ипотека» (58% от общего объема) и собственных программ кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото: freepik.com

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