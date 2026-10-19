Уралсиб — в десятке лидеров по доходности вкладов

Наиболее привлекательный продукт в рублёвой депозитной линейке банка – вклад «Доход» с доходностью от 8,93% до 14,30% годовых

Фото: Петрозаводск говорит

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов в российских рублях в октябре 2026 года. В основе рейтинга Brobank.ru — анализ предложений 50 крупнейших банков по активам и объёму средств физлиц на 12.10.2026 года.

Банки ранжированы по максимальной ставке, которая предлагается по срочным вкладам в российских рублях. Эксперты также учитывали доступность максимальной доходности с учетом требований к сумме и сроку вклада, а также наличия дополнительных условий, территориального охвата банка и других критериев.

В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в российских рублях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 8,93% до 14,30% годовых – в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн – 50 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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