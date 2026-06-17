Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза

Банк опубликовал динамику по автокредитования по итогам первого полугодия 2023 года

Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования по итогам первого полугодия 2023 года в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – с 15,2 до 18,2 млрд рублей. Портфель автокредитов банка по итогам полугодия вырос в 1,3 раза – с 26,6 до 34,8 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования, входит в Топ-10 российских банков по объему выдач автокредитов и размеру автокредитного портфеля по итогам 2022 года (Банки.ру). Активный рост объемов обусловлен расширением продуктовой линейки с увеличением максимального срока кредитования до 7 лет, улучшением кредитного процесса, позволившим значительно ускорить принятие решений по заявкам на автокредит, а также ростом партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров.

Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 17 млн рублей, максимальный срок кредитования – 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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