Уралсиб расширил линейку продуктов доверительного управления

Банк Уралсиб предлагает продукты доверительного управления от своего нового партнера – управляющей компании «Альфа-Капитал»

Фото: https://pxhere.com

УК «Альфа-Капитал» – один из крупнейших игроков российского рынка управления активами с более чем 30-летней историей и профессиональной инвестиционной экспертизой. Широкая линейка стратегий доверительного управления от нового партнера и привлекательные условия позволят клиентам сегмента Premium и Private Банка Уралсиб расширить возможности по инвестированию своих средств.

Получить подробную информацию и ознакомиться с новыми предложениями можно у персонального менеджера или в отделениях Банка Уралсиб с премиальным обслуживанием.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077—08158—001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия.

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru .

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и побуждением к приобретению определенных ценных бумаг.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) , ИНН 0274062111