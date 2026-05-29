Уралсиб предлагает банковскую гарантию в пользу ФТС или ФНС для юрлиц

Банк рассматривает выдачу гарантии не более пяти дней, заявку можно оформить онлайн

Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в пользу Федеральной таможенной службы (ФТС) или Федеральной налоговой службы (ФНС) для клиентов – юридических лиц.

Виды гарантий:

в пользу ФТС – реестровые гарантии и обеспечение обязательств по уплате платежей и по использованию кодов маркировки табачной и/или никотиносодержащей продукции;

в пользу ФНС – гарантии возмещения НДС и акцизные гарантии.

Максимальная сумма:

реестровых гарантий ФТС – для уполномоченных экономических операторов – 130 млн рублей, для прочих – 65 млн рублей;

прочих гарантий ФТС и гарантий в пользу ФНС – 60 млн рублей.

Быстрая процедура выдачи гарантии – рассмотрение не более 5 рабочих дней с даты предоставления в банк полного пакета документов.

Более подробную информацию о получении банковской гарантии можно получить по телефону 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка «Уралсиб Бизнес Онлайн», или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0284062111