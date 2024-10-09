Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»

Банк предлагает обширную линейку выгодных вкладов – как рассчитанных на самый широкий круг клиентов, так и разработанных специально для отдельных категорий вкладчиков

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на большинстве сроков размещения и вкладам «Почетный пенсионер» на всех сроках размещения средств.

Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 18,50 – 22,01% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Новые клиенты могут получить 20,50% годовых* с учетом капитализации на сроке 181 день – при размещении от 2 млн до 7 млн рублей включительно.

Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» – 18,50 – 20,80% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока вклада. Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Сроки размещения 91, 181, 367 и 732 дня.

Банк Уралсиб предлагает обширную линейку выгодных вкладов – как рассчитанных на самый широкий круг клиентов, так и разработанных специально для отдельных категорий вкладчиков. Отмечу также, что вклады Уралсиба регулярно занимают топовые позиции в авторитетных рыночных рейтингах наиболее прибыльных банковских вкладов,

– комментирует руководитель Макрорегиона Запад Банка Уралсиб Ренат Сейфетдинов.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Новый клиент – физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке, либо у которого есть счет в Банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентная ставка устанавливается только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открываются в соответствии со стандартными тарифами Банка. Срочный вклад вида «Доход» в российских рублях для новых клиентов доступен для открытия в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

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