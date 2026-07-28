Уралсиб и Сравни подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Участники соглашения намерены совместно развивать рынок финансовых услуг с акцентом на передовые цифровые решения и развитие инноваций

Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб и финансовый маркетплейс Сравни заключили Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых финансовых услуг. Документ был подписан в рамках 10-го юбилейного форума «Финополис 2025», свои подписи под ним поставили заместитель председателя правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Станислав Тывес и генеральный директор Сравни Александр Крайник.

Основной фокус партнерства будет направлен на разработку и внедрение современных технологий, призванных упростить и ускорить процесс получения банковских продуктов для клиентов. А ключевой инициативой в рамках соглашения станет запуск на финансовом маркетплейсе Сравни полностью бесшовного и автоматизированного процесса оформления кредитных карт Банка Уралсиб. Это позволит пользователям маркетплейса получить карту быстро, удобно и в привычной цифровой среде.

Сегодня мы стремимся активно развивать те возможности и партнерства, которые помогают формировать единое эффективное цифровое пространство для взаимодействия с клиентами на привычных для них площадках, выстраивать удобный клиентский путь, а также наращивать продажи наших банковских продуктов – в данном случае в сотрудничестве с одним из крупнейших финансовых маркетплейсов страны»,

– отметил заместитель председателя правления Банка Уралсиб Станислав Тывес.

Подписанное соглашение подтверждает наш статус как стратегических партнеров, объединяющих усилия для трансформации финансовых услуг и активного продвижения инноваций на рынке. Совместными усилиями мы не только внедряем технологические новшества, такие как бесшовное оформление продуктов, но и создаем новую цифровую среду, где во главу угла ставится комфорт и удовлетворенность конечного потребителя. Это важный шаг в развитии цифровизации финансовой отрасли в целом»,

– подчеркнул Александр Крайник.

Сравни – лидирующий финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 23 млн пользователей. Сравни входит в топ-5 крупнейших российских финтех-компаний по версии исследовательского агентства Smart Ranking, а также в топ-30 самых дорогих интернет-компаний России по версии журнала Forbes. По данным исследовательской компании Ipsos Comcon, Сравни является лидером по подбору и оформлению займов среди площадок, предоставляющих такую опцию. Сравни — №1 по онлайн-продажам полисов ОСАГО (каждый десятый электронный полис в стране приобретается через Сравни).

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