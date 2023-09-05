Управляющим компаниям Петрозаводска предъявили претензии

Сотрудники «Службы заказчика» в Петрозаводске на прошедшей неделе проверили качество содержания 106 многоквартирных домов. Они выявили 32 нарушения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Из них 13 заключаются в ненадлежащем обслуживании общего имущества. Часть нарушений касается покоса травы во дворах, уборки тротуаров и газонов, неисправностей систем холодного и горячего водоснабжения, содержания фасадов.

В адрес управляющих организаций направили 24 уведомления с требованием устранить недочеты. Выявленные ранее нарушения постепенно исправляют – за минувшую неделю управляющие компании устранили 48 недочетов, на которые им указали прежде. // фото: icsilviu/ pixabay.com