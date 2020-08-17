Управляющая компания «КСМ-Комфорт» отмечает сегодня свой день рождения

Сегодня, 17 августа, исполняется 22 года, как на рынке коммунальных услуг работает управляющая компания «КСМ-Комфорт». Наталья Лонина, заместитель управляющего, поздравила сотрудников «КСМ - Комфорт» с днём рождения компании.

«Мы радуемся каждому доброму слову и положительному отзыву в наш адрес. Хвалить ЖКХ у нас традиционно не принято, тем ценнее, что слова благодарности в свой адрес мы слышим всё чаще. Это лучший показатель качества нашей работы. Ведь мало кто знает, с какими трудностями сталкиваются работники жилищно-коммунального хозяйства каждый день, чтобы людям жилось комфортно и беззаботно в своих домах. Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег - работников «КСМ - Комфорт» - с днём рождения компании. Спасибо вам за работу. Все изменения, которые произошли в нашей управляющей компании за последний год, приносят свои плоды. Мы стали по-настоящему сильной, дружной, профессиональной командой. Это чувствуем мы сами и, главное, это видят наши клиенты»