Новые заболевшие COVID-19 появились в трех населенных пунктах Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирус диагностирован еще у четырех человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

В Петрозаводске двое новых заболевших, в Лахденпохье – один человек, в Беломорском районе – один человек (поселок Сосновец).

Выздоровели еще 9 человек: в Петрозаводске – 4, в Медвежьегорском районе – один, в Олонецком районе – один, в Питкярантском районе – один, в Кондопожском районе – один, также выписан еще один работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ «Ондский».

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 443,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 628,9 случая, по Северо-Западу – 659,3.