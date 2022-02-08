08 февраля 2022, 10:52
Упавшая глыба льда убила дворника в Санкт-Петербурге
Мужчину с разбитой головой нашли под окнами одного из домов в Северной столице
В Санкт-Петербурге дворник погиб после падения льда с крыши дома. Об этом пишет «Фонтанка».
По данным издания, вечером 7 февраля жительница Северной столицы вызвала скорую и полицию к одному из домов, под окнами которого она нашла мужчину без чувств с разбитой головой.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила 29-летнего мужчину мертвым. По предварительным данным, на голову дворнику упала глыба льда с крыши и нанесла ему несовместимые с жизнью травмы. Фото pixabay.com/congerdesign