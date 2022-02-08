В Гидрометцентре сообщили об аномальном тепле на Северо-Западе

В ближайшие дни на европейской части России установится аномальное тепло. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

Как отметил синоптик, температура воздуха будет значительно превышать норму и на Северо-Западе.

Так, в Санкт-Петербурге температура в течение недели будет на 6-10 градусов выше нормы, ожидается оттепель. «Кроме того, большинство ночей в течение рабочей недели будут тоже оттепельные. Очень теплая погода, но будут осадки в виде мокрого снега», - отметил Вильфанд. Фото pixabay.com/tfrdic