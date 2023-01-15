Уникальную мельницу на плоту откроют на днях в Киндасово

В самой веселой деревне Карелии откроют уникальный мельничный комплекс.

Торжественное открытие выставочного комплекса «Водяная мельница д. Киндасово» запланировано на 18 января, сообщает группа фонда Пряжинского района «Вместе».

Гостям покажут мельничное оборудование, передвижную выставку «История киндасовской мельницы», фрагмент иммерсивного спектакля «Как киндасовцы муку мололи» (0+).

В прошлом в Киндасово было мельница на воде. Ее решили возродить и разместить на плоту. Мельничный комплекс может стать визитной карточкой Карелии. В мире подобных объекта всего два, оба находится в Дании. // фото скриншот видеопрезентации