Уникальное место для эзотерики посреди Онего

Александр Тихий знакомит читателей с техникой гештальттерапии

На катере мы подплываем к голой скале посреди Онежского озера, берем с собой два стула и начинаем технику гештальттерапии «Два стула»

Пустой стул - это упражнение гештальттерапии, во время которого человек разговаривает с воображаемым собеседником, сидящим напротив него на пустом стуле. Задача говорящего — высказать всё, что у него на душе, все мысли и чувства, которые вызывает визави. Также часто пытаются моделировать диалог, то есть отвечать за собеседника, то есть надо пересесть на противоположный стул и ответить самому себе.

В роли сидящего напротив могут быть не только живые, но и ушедшие из жизни люди, когда между двумя осталось чувство недосказанности.

Во время выполнения упражнения не нужно переживать, что вас перебьют или осудят. Пустому стулу вы можете говорить всё, что хотите. Это поможет избавиться от негативных эмоций, преодолеть боль.

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Путешествие по Онего - +7 921 017 97 44.

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