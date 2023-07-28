Никита Ефимов: Это тот случай, когда надо забыть об экономии

Смартфоны давно заменили многим автомобилистам навигаторы. Строить маршруты и отслеживать пробки с их помощью действительно удобно, но есть существенный минус — быстрый расход батареи. Какие правила необходимо соблюдать при зарядке телефона в машине, рассказал руководитель направления по сервису МегаФона Никита Ефимов.

К выбору зарядного адаптера для прикуривателя с выходом USB стоит подойти максимально ответственно: покупайте качественные аксессуары от известных брендов. Не все устройства одинаково хорошо и быстро заряжают смартфон, а некоторые даже могут стать причиной обращения в автосервис.

Это тот случай, когда нужно забыть об экономии. Адаптер по цене чашки кофе вряд ли будет снабжен многоступенчатой системой защиты от замыкания и перегрева. В лучшем случае он быстро выйдет из строя, а в худшем — приведет к поломке прикуривателя,

— подчеркивает эксперт.

Главная характеристика, на которую стоит обращать внимание при выборе аксессуара, — выходная мощность. От неё зависит, с какой скоростью будет заряжаться ваш смартфон.

Адаптер с током 1А будет заряжать смартфон достаточно долго, а если параллельно включена GPS-навигация, потребуется ещё больше времени — несколько часов. Чтобы запитать батарею быстрее, понадобится устройство с выходной мощностью 2А или 2.4А. Если смартфон поддерживает быструю зарядку, подберите адаптер с такой же технологией. Эта функция позволяет зарядить устройство быстрее в полтора-два раза,

— добавляет Никита Ефимов.

Что касается формфактора зарядного устройства для автомобиля, специалист советует приобретать АЗУ с витым проводом — вероятность того, что он переломится, крайне мала. Также имеет смысл выбирать зарядку с двумя и более USB-портами — на случай, если потребуется зарядить несколько устройств.

Эксперт рекомендует не злоупотреблять зарядкой в машине, так как это негативно скажется на аккумуляторе смартфона.

Если постоянно держать смартфон на зарядке, батарея устройства будет неизбежно греться. Это приведет к её деградации и сократит срок службы,

— резюмирует Никита Ефимов.